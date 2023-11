Disidencias entraron al Micay pagando a Ejército en el Gobierno pasado: Petro

La existencia de una supuesta alianza entre la fuerza pública y las disidencias durante el Gobierno pasado denunció el presidente Gustavo Petro en el discurso que dio durante la Clausura del primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia.

Lea también: Petro dialogó con padre de Luis Díaz tras ser liberado por el ELN

En medio de su intervención advirtió que el país se encuentra en una "nueva fase" de violencia, en la que, a su juicio, hay alianzas evidentes entre agentes del Estado y el narcotráfico.

Señaló que en su momento se habló de una violencia liberal y conservadora que "separaba tajantemente el Estado (...) la fase siguiente se dio entre la insurgencia y el Estado, este contra la insurgencia y esta última a tomarse el Estado".

Sin embargo, señaló que actualmente "esta fase es muchísimo más peligrosa para la estabilidad del país. Porque en esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la Policía se alía ya con el de la EMC, y el de aquí con este, y con la Autodefensa del Golfo para acabar con el ELN”.

Cono lo que aseguró que estas conflictividades en las regiones ocurren "por capturar la renta que va quedando y que cada vez es menor. Se está agudizando el conflicto”.

En ese sentido añadió: “Si ya la cocaína no da, entonces la extorsión sobre la población. ¿Por qué crece la extorsión? Porque cae la cocaína. Y esas alianzas en donde parte del Estado se mete, en donde ya no hay una separación tajante, lo que va mostrando es la disolución del Estado colombiano si no nos ponemos, no ponemos atención”.

Le puede interesar: “Yo nunca tuve esperanza en este Gobierno”: Barbosa sobre gestión de Petro

Y denunció que en el Gobierno anterior hubo alianzas entre las disidencias y el Ejército por el control del Cañón del Micay, la zona donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca, según afirmó en su momento el presidente Petro.

“¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de la FARC al Cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron, y el Ejército que estaba ahí retrocedió, y ellos entraron. En el gobierno pasado”, aseveró.

Concluyó que todo ocurre por una distribución de la renta: “Y así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? ¿Entonces se están disparando y se están matando? No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? Y se distribuye. Y ese fenómeno empieza a generalizarse”.