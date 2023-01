Gobierno y Eln se reunirían el próximo martes en Caracas

Se conoció que el encuentro se dará para el martes 17 de enero en Caracas, Venezuela, con el objetivo de intentar superar la crisis que desató el anuncio de un cese al fuego bilateral.

El pasado 09 de enero, el grupo armado emitió un comunicado en el que advierte que las medidas unilaterales del Gobierno ponen en crisis la mesa debido a que no se acata la formalidad del espacio de negociación.

"El Eln no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso", menciona el comunicado.