Arrancó quinto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y Eln en México

Desde distintos sectores políticos le han pedido al Gobierno que suspenda las conversaciones con la guerrilla hasta que sean dejados en libertad todos los secuestrados por parte del Ejército de Liberación Nacional.

“No podemos seguir permitiendo que estos bandidos, sinvergüenzas, tengan a Colombia secuestrada (...) Senador (Iván) Cepeda, no se ponga un piano encima, ellos no tienen voluntad de paz porque si la quisieran no estarían haciendo lo que hacen. Que ese quinto ciclo se cancele hasta que el Eln demuestre voluntad total de paz”, pidió el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, el pasado 28 de noviembre.