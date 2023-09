Comandante de las FF. MM. pide revisión exhaustiva en todas las unidades

En varios de los puntos, el general advierte que no se permitirá el libre albedrío dentro de las filas y desarrollar constante evaluación de las operaciones. "Puedo asegurarles que no habrá tolerancia para aquellos que no respeten estas directrices. Estamos comprometidos con la mejora y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares para garantizar la seguridad y estabilidad de Colombia", aclaró.

Otras de las directrices del comandante es la prohibición de dispositivos móviles personales para registrar operaciones de combate, aclarando que en caso de la necesidad de registros, se podrán usar las cámaras corporales.

Asimismo, en una de las directrices requiere que se evalúen las unidades, que incluya "una representación clara de su estructura, roles, tareas y responsabilidades" para "identificar específicamente qué unidades conducen operaciones especiales y cuáles no. Ésta debe basarse en las especialidades, capacidades, entrenamientos y recursos de cada unidad. Aquellos que no cumplen con los requisitos necesarios para operaciones especiales se les debe prohibir la ejecución de este tipo de operaciones".