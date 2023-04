“Que el sometimiento sea un proceso de justicia en el que no haya impunidad”

R.

Siempre hay más coincidencias entre gobiernos democráticos en la lucha contra el crimen internacional. Eso, primero. Pero también hay diferencias porque el presidente Petro ha expresado claramente su preocupación con los resultados de este esfuerzo. No solamente dentro de Colombia, también en Estados Unidos, donde el consumo de drogas es gran parte del problema. Reconocemos eso. Tenemos una nueva estrategia holística que trata el narcotráfico no solamente en cuanto a las drogas, sino también en la explotación del medio ambiente y la violencia en las zonas rurales. Entendemos que Colombia busca no solo castigar el cultivo. Eso requiere un esfuerzo conjunto para tratar las raíces de la situación, reconociendo que los territorios han asumido buena parte del costo de la lucha y por eso se debe enfocar más en cómo atacar a los capos y a los líderes criminales.