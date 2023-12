Vicepresidenta Márquez presentó programa ‘Jóvenes en Paz’ en Medellín

"Fui mamá adolescente y sé lo que significa la preocupación de que tu hijo no pueda salir a la calle y no tenga oportunidades, de que por ser pobre lo traten de criminal y todos los adjetivos que no nos permiten avanzar como sociedad", manifestó.

Indicó en este sentido que 2,6 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, porque esa sociedad no ha cumplido el mandato de la Constitución de velar por la garantía de los derechos integrales de la población. Y añadió que en 2022 6.582 jóvenes fueron asesinados en este país, es decir que 127 jóvenes mueren por causa de la violencia cada semana, en Medellín, Cali, Cartagena, Quibdó y Buenaventura.

"Y esa es una situación que este gobierno debe atender, así nos digan que estamos es pagando a criminales. (...) Les mando un mensaje a los jóvenes que están en un lugar de barreras invisibles que no les permite darse un abrazo y el mensaje es: aquí está su país diciendo que no les da la espalda y que les acompaña para que accedan a la educación, a la salud y a la salud mental, emocional, en la construcción de sus iniciativas productivas, queremos jóvenes populares transformando sus entornos. Este no será el gobierno que asesina a su pueblo ni a su juventud sino que vamos a trabajar de la mano", concluyó la vicepresidenta.

Por su parte, Petro, que estaba agendado para encabezar el evento, no asistió a la cita. De acuerdo con lo que ha dicho la Casa de Nariño, el jefe de Estado permaneció en la sede presidencial en la serie de reuniones de planeación estratégica de cara a 2024 y balance de 2023 que ha sostenido durante toda esta semana.