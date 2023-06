Fiscalía suspenderá orden de captura de Antonio García, máximo jefe del Eln

El jefe del ELN no forma parte del equipo que negocia con el Gobierno colombiano, aunque se ha mostrado a favor de este proceso y con el levantamiento de la orden de captura podría abrirse la puerta para que se sume.

El fiscal se defendió en su intervención de las acusaciones y críticas que, en sus palabras, ha recibido por no apoyar la paz total.

"He recibido todo tipo de señalamientos. Traidor a la patria, me han dicho unos; sedicioso, me han dicho otros", dijo Barbosa, quien subrayó que, por el contrario, nunca ha "cargado un fusil" y siempre ha estado con la Constitución y la ley.

Barbosa aprovechó la ocasión para arremeter contra el Gobierno y criticar la falta de acción en materia de seguridad.