Fiscalía cita a Marbelle por trinos contra Francia Márquez

Al respecto, la entonces aspirante a la Vicepresidencia dijo: “El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia (...) A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia".

Sin embargo, Marbelle no se detuvo en sus ataques y volvió a referirse a Francia Márquez en otras ocasiones.