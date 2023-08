Caso Odebrecht es el de mayor trascendencia de analítica en el país: Fiscalía

Pero también hizo mención al entramado de corrupción por sobornos a la multinacional brasilera Odebrecht por la adjudicación irregular de obras en el país. La funcionaria destacó que la analítica fue trascendental en las investigaciones para “detectar los focos de corrupción”.

“Hoy el mundo no se mueve con los testimonios, hoy el mundo no se mueve solamente con la información, el mundo se mueve en la analítica, y la analítica es la única que me permite detectar los focos de corrupción (…) Una de las experiencias que tenemos nosotros es con el FBI precisamente, y lo tengo que decir en este escenario con todo orgullo, uno de los casos más emblemáticos y de mayor trascendencia de analítica es precisamente Odebrecht”.