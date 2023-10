“Hablar de cualquier tipo de presión de Fiscalía tiene que probarse”: Barbosa

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, se pronunció en la mañana de este miércoles sobre las supuestas presiones que ha recibido Nicolás Petro en el marco de la investigación que se adelanta en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante las declaraciones, Barbosa recordó que no tiene injerencia en el caso del hijo del presidente.

"Yo no soy el fiscal de ese caso. El fiscal de ese caso (Mario Burgos) es el que toma las decisiones, por ende cualquier señalamiento que se me haga es imprecisa. Lo que están es tratando algunas personas de generar alguna situación política cuando estamos en un tema netamente de carácter judicial. Hablar de cualquier tipo de presión dentro de la Fiscalía me parece que hay que probarse", dijo Barbosa.

Por medio de una carta, el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro informó que acudirá ante la Comisión Intermericana de Derechos Humanos para denunciar las actuaciones de la Fiscalía en torno a su captura y los procesos que se han llevado en su contra. Además de las diligencias adelantadas en los juzgados penales con función de control de garantías y de conocimiento.

Inclusive, el hijo del presidente Gustavo Petro profirió un poder especial a los abogados Juan Oberto Sotomayor y Alejandro Arcila Castro para que lo representen en las acciones que se lleven a cabo en ese órgano internacional.

"Mis apoderados quedan plenamente facultados para sustituir, renunciar, recibir, desistir, nombrar apoderados suplentes, interponer recursos (...) acudir en mi representación a audiencias en general para desplegar todas las facultades en procura de la protección de mis garantías y derechos fundamentales protegidos por la convención interamericana de derechos humanos", se lee en el documento.

