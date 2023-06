CPI descarta intervenir en el país por el caso Mancuso

Khan, aseguró que de momento no es una posibilidad. “Hay unos caminos claros para que haya justicia y rendición de cuentas y nosotros como tribunal de última instancia entramos solo cuando se determina que el país no está dispuesto o no puede hacerlo y cuando yo cerré el examen preliminar en 2021 eso implicaba de por sí una felicitación para Colombia, que no son ustedes un Estado fallido, sino que tienen jueces brillantes”.

Sin embargo, advirtió que si en el país la justicia no actúa genuinamente a la hora de realizar las investigaciones tras las revelaciones de Mancuso, la CPI sí intervendría.

“¿Cuál fue el vehículo que escogió el señor Mancuso para hablarle al pueblo colombiano y para revelar su verdad? La JEP, a medida que él hace sus reconocimientos y a medida que esta narrativa se desenvuelva seguramente habrá lugar a nuevas investigaciones y esto lo tiene que decidir las autoridades judiciales colombianas, ustedes tienen la JEP y la justicia ordinaria, estamos apenas cruzando el río de la justicia”, dijo el fiscal.

Ante la propuesta del presidente Gustavo de que el CPI adelante investigaciones contra Colombia si no hay avances en las investigaciones, el fiscal señaló que aunque no es apresurada, la Corte confía en la institucionalidad del país y enfáticamente aseguró que “Colombia no es un Estado fallido”.