Fiscal insta a Petro a que acuerdo nacional sea con respeto a los empresarios

"Hagamos presidente un acuerdo nacional en el que el Gobierno se comprometa a respetar a la gente y a los ciudadanos. Un acuerdo donde quepa el respeto por los empresarios, por los industriales, por los comerciantes, por los líderes sociales, por los defensores de Derechos Humanos, por los desplazados por la violencia, un respeto a la Fiscalía General de la Nación”, advirtió Barbosa.

Así mismo, el fiscal hizo un llamado a los empresarios para que sigan creyendo en el país y en su institucionalidad.

“Les pido seguir creyendo en el país: en el tiempo que está pasando tenemos que batallar en Colombia con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con resistencia (…). Saben que cuentan con un colombiano más que seguirá defendiendo con reciedumbre las instituciones, las empresas, la justicia colombiana. (…) Yo no defendí la Fiscalía General y las instituciones para tomar un avión el 14 de febrero y desaparecer de Colombia. Me niego a abandonar mi país, no me van a esquinar”, anunció.