“Fiscalía no tiene nada que ver con liberación de jóvenes de Primera Línea”

"Pues el presidente como cree que es el fiscal general de la nación, entonces estamos ante un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial. ¿Cómo hacemos para explicarle que, primero, no es mi jefe y, segundo, él no es la Fiscalía ni los jueces?", sentenció el alto funcionario en declaraciones a la prensa.

Asimismo, Barbosa aseguró que la Fiscalía no tiene nada que ver con los “llamados jóvenes de la Primera Línea” y que los jueces de la república son autónomos en el país.

"Es ante jueces de la república que se presenta la solicitud, y estos a su vez, cuando llegan ante un juez de control de garantías, miran su código y verifican si hay alguna condición o razón para poder ordenar la libertad de esas personas. Si no lo encuentran, niegan la salida y niegan la libertad", explicó el funcionario.