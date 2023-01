Tenemos documentos que incriminan a Velásquez: fiscal de Guatemala

Agregó Curruchiche en este sentido: "Tenemos indicios de que participó en la pérdida de más de 384 millones de pesos del estado de Guatemala. Estamos haciendo análisis técnicos y jurídicos para establecer cuál es el procedimiento".

No obstante, aclaró que no ha sido librada una orden de captura contra el ministro colombiano: "Somos respetuosos del principio de inocencia y no se ha girado orden de aprehensión".