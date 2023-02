Falsos policías secuestran a comerciante en Mosquera, Cundinamarca

Según lo relatado por el comerciante a Noticias Caracol, los sujetos que lo secuestraron se hicieron pasar por integrantes de la Sijín.

“Me abordó un man, me llamó, yo no sé ni cómo me dice el 'porquería', y yo volteé a mirar y enseguida me cayó otro y me dijeron que estaba detenido, que eran de la Sijín y que estaba detenido por no sé qué”, contó.

Después, señaló que dentro del carro lo golpearon y lo amenazaron. “Me pegaron en el brazo, me hicieron soltar y me amenazaron que me iban a matar”, afirmó.