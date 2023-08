Gobierno desmiente que esté proponiendo expropiación de tierras

En respuesta, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explicó que "primero, no es un proceso exprés; segundo, no es expropiación. Es un procedimiento que ya ha existido y que lo que hacemos acá es mejorar las tecnologías y formas en que se hace. Estamos diciéndoles: 'Si ustedes tienen tierras productivas, prodúzcanlas. Si quieren les ayudamos y les damos crédito y financiación. Si no quieren producirlas, véndannosla voluntariamente y se las compramos'. Y si no, igual no podemos permitir que en Colombia siga habiendo tierras improductivad, tenemos que generar mecanismos para que se reactiven económicamente".

Y agregó la funcionaria que por primera vez se van a delimitar las causales por las cuales se podría extinguir el dominio de un terreno para evitar que haya procedimientos subjetivos, precisando que los terrenos potencialmente productivos que estén inactivos o aquellos que estén generando contaminación ambiental, también entrarían en la lista en cuestión.