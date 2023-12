Uribe asegura que fiscal presionó a preso para que lo acusara de paramilitar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró en la mañana de este domingo que el abogado Jorge Rodríguez y el fiscal 132 especializado, Álvaro León, estarían ofreciendo prebendas a un exmiembro de las Autodefenas Unidas de Colombia, AUC, para que lo involuque con actividades paramilitares.

De acuerdo con el líder del Centro Democrático, el exparamilitar en mención, conocido como Lucas o Jacinto, fue condenado por el caso Parqueadero Padilla.

"Entonces, este señor Lucas o Jacinto está en la cárcel acusado de manejar ese tema. Un abogado que a él le pusieron de oficio y un fiscal le ofrecieron esos beneficios. (Le dijeron) Lucas o Jacinto, usted resuelve su problema jurídico si acusa a Álvaro Uribe. Él dijo, yo no lo conozco, no sé nada de ese señor”, aseguró el expresidente.

Renglón seguido, Uribe consideró que esta tipo de maniobras para relacionarlo con la época paramilitar "no es nueva".

"En el pasado me llegaban muchas informaciones. Buscaron presos, les ofrecieron beneficios para que me acusaran de paramilitar. Les ofrecieron beneficios en los Estados Unidos, en las cárceles colombianas. Yo mandé a que eso se verificara por parte de un abogado y entonces, en la sala de instrucción de la Corte, me pusieron preso porque dijeron que no eran verificaciones, sino que yo había mandado a sobornar a los testigos”, dijo-

"Jamás mandé que hicieran una oferta, simplemente me propuse verificar lo que me contaban por mi reputación, por mi familia, por mi respeto a la opinión pública. Y todo lo que recaudaba lo mandaba a la Corte Suprema. Pero esa es la (sala de) instrucción. Dijo que lo que hacía era mandar papeles y supuestas pruebas a la Corte Suprema para inducirla a error, para engañar a la justicia. Ojalá el país y la justicia entiendan este despropósito con el que tanto me han perjudicado y se corrija. Ahora quieren volver a jugar", agregó.