20 exministros denuncian “vicios de fondo y forma” en la reforma a la salud

Además, consideraron que la mayoría de los representantes a la Cámara de Representantes han aprobado artículos en bloque, "sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes y las contradicciones de los textos contenidos en el mencionado proyecto de ley".

Renglón seguido, consideraron que el proyecto de ley "no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros".

"No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su definición y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva", indicaron.