Madre de Paula Durán reveló cuál fue su última voluntad antes de morir

“Luciana se va conmigo, mucha gente me ha preguntado el porqué. Luciana está en una edad donde necesita la presencia femenina, mi hija no está pero estoy yo. También fue una petición de Paula, ella me pidió que no la dejara nunca”, sostuvo la madre de Paula.

Según Gloria Camargo, su familia se encuentra a la espera de las cenizas de la joven y luego se regresarán a Colombia.

“Me entregaban las cenizas a las 3 semanas y hasta ahora no las tengo. Lo que falta es la documentación para poder sacarla del país porque va para Colombia”, concluyó.