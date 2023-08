Embajadora de Alemania envió mensaje a Dominic Wolf tras decisión de la FCF

La publicación de Marian Schuegraf se da dos días después del video de Dominic Wolf en el que expresó sentirse “decepcionado y frustrado” debido a que la FCF le dijo que tenía tres días hábiles para eliminar los videos portando la camiseta de la Selección.

“En un momento me emocioné porque pensé que me decían algo bonito por siempre utilizar la camiseta con orgullo, o que me iban a invitar a un partido, pero no. Quedé en ‘shock’ porque escribieron que tenía tres días hábiles para bajar los videos porque si no iban a empezar acciones legales en mi contra, ¿qué tal esto?”, dijo.