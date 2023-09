Denuncian plan para asesinar a ‘Fico’ Gutiérrez, candidato en Medellín

“Están ofreciendo 2.500 millones por asesinar a Fico Gutiérrez. Están desesperados por no dejarlo llegar a la Alcaldía de Medellín. Están visitando las cárceles, ofreciendo beneficios a delincuentes como Carlos Pesebre, asesino que él persiguió. Es importante que la Procuraduría y la Fiscalía tomen medidas, los delincuentes que se robaron los recursos de la Alcaldía de Medellín, se sienten acorralados”, publicó el ex funcionario, cercano a la campaña de también ex candidato presidencial.

Carlos Pesebre, de nombre de pila Freyner Ramírez García y jefe de Los Pesebreros, está pagando una condena en la Cárcel de Itagüí desde 2013.