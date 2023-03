El acuerdo entre la coalición y el Gobierno en la reforma a la salud

El acuerdo se basa, por un lado, en que no desaparecen las EPS pero se les limitará la integración vertical para que no se contrate con sus propias IPS y no manejarán la plata de los hospitales.

Así mismo, cada usuario podrá escoger si es atendido por el sistema público o privado de salud, y no estaría obligado el ciudadano a aceptar el prestador de servicios que les imponga el Estado.