Divisiones internas y cese al fuego caldean diálogo de paz con ELN

José Félix Lafaurie, representante del Gobierno en el proceso de diálogo con el ELN, reprochó que mientras la agenda incluye el cese del fuego y de hostilidades de carácter bilateral, tanto en la mesa como en sus comunicados públicos, “el mundo de las hostilidades es totalmente invisibilizado”.

“Sin cese de hostilidades no puede haber cese al fuego. Un acuerdo que deje a la Fuerza Pública con las manos atadas contra la ilegalidad no pasa un examen de constitucionalidad, y lo que es más importante, no pasa el examen de una sociedad agobiada y hastiada por la violencia”, consideró el presidente de Fedegán.

“Las hostilidades (asesinato, secuestro, extorsión, minería ilegal, narcotráfico, etc.) son actividades ilegales que, por mandato constitucional, deben ser perseguidas por la Fuerza Pública, pero esa persecución es calificada por el ELN como ataques a los que tienen derecho a responder, en un infernal círculo vicioso de violencia. (...) ¿Quién pierde? La gente en los territorios, la gente en las ciudades; la población en su conjunto que el Acuerdo de México define como la principal protagonista y beneficiaria de estos acuerdos”, explicó.

Cabe recordar que el ELN rechazó un interciclo antes de la ronda de diálogos con el Gobierno en Cuba. El grupo guerrillero, en contraparte, propuso que a primera hora del primer día del ciclo, puedan conocer su versión sobre los hechos recientes.