Expertos coinciden en que Gobierno debe ser contundente frente a disidencias

Ante la escalada de violencia que han perpetrado las disidencias de Iván Mordisco, que en menos de 24 horas han dejado tres policías muertos, uno herido y un militar secuestrado, los expertos en seguridad y conflicto piden una respuesta contundente del Gobierno.

Jorge Mantilla, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, le dijo a EL HERALDO que el Ejecutivo debe "solicitar la reactivación de la órdenes de captura de los miembros de las estructuras del EMC que incurran en ataques que dejen como saldos homicidios de miembros de la fuerza pública o de la población civil".

Así mismo, advirtió el experto en seguridad, la institucionalidad debe "formular una estrategia de intervención territorial para el Cauca como piloto de implementación de la nueva política de seguridad y fortalecer los mecanismos de autoprotección de las comunidades indígenas a través de las guardias indígenas e instancias de gobierno propio".

A su vez, el rector de Único y analista del conflicto, Hernán Plano, indicó en EL HERALDO que "Iván mordisco lleva más de 22 años en los grupos al margen de la ley y, aunque conservó un perfil bajo, hoy en día es el alfil de los diferentes procesos de paz en marcha. Néstor Gregorio Vera Fernández, su nombre real, tomó la vocería de los militantes guerrilleros inconformes, que en los distintos bloques y frentes no se sentían representados o amparados por las decisiones tomadas por el equipo negociador, pero su interés es el de generar hostilidad hacia los acuerdos por medio de acciones violentas que solo buscan desestabilizar el diálogo".

Por ello, concluyó, "la respuesta del Gobierno debería ser contundente en cuanto a imponerse frente a los disidentes y comprometer a la fuerza pública en la contención de las hostilidades".

El último hecho criminal ocurrió en la madrugada de este 13 de agosto y dejó como víctima mortal a un subintendente perteneciente a la Policía de Carabineros del municipio. El ataque, detallaron las autoridades, sucedió en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires.

“Con un carro bomba detonado en (...) Buenos Aires, el EMC acaba de asesinar al subintendente Carmelo José García Gómez. Expresamos nuestro pesar a su familia y reiteramos a la Fuerza Pública la instrucción de enfrentar a esa organización criminal con todas las capacidades disponibles”, escribió en Twitter el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Entre tanto, el director de la Policía, general William René Salamanca, detalló que el ataque en el que murió el subintendente García fue perpetrado contra el puesto policial de esa localidad.

“Acompañamos de corazón a la familia de nuestro subintendente Carmelo José García, víctima del atentado terrorista con carro bomba contra la subestación del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca, con el inquebrantable compromiso de dar con el paradero de los asesinos”, expresó el oficial.

Además, en la madrugada fue detonado otro carro bomba contra otra subestación de Policía del municipio de Cajibío, también en el Cauca, que no dejó ni muertos ni heridos.

Estos dos ataques se suman al asesinato el sábado de tres policías en una emboscada en una carretera de Morales, en el mismo departamento, en el que además quedó herido otro miembro de esa institución.

Las víctimas mortales del sábado fueron el subintendente Michael Luis León, de 39 años; el patrullero Jorge Laureano Orozco, de 24, y la patrullera Eymy Marllely Rodríguez, de 31 según, el general Salamanca, quien agregó en su cuenta de Twitter que otro patrullero, Leonardo Bernal Pérez, quedó herido en lo que calificó de “demencial atentado”.

Renglón seguido, Iván Velásquez, ministro de Defensa, consideró que la reciente escalada de violencia por parte de las disidencias de Iván Mordisco en el departamento del Cauca obedece a una presión para decretar el cese al fuego con el Gobierno.

“El EMC quiere presionar un cese al fuego para escapar a la presión que viene ejerciendo la Fuerza Pública, pero el Estado no cederá en la persecución de esa organización criminal ni de sus finanzas ilícitas. La Fuerza Pública debe copar todo el norte del Cauca”, señaló.

Por su parte, las disidencias de Iván Mordisco legitimaron sus acciones recientes al asegurar que “son acciones defensivas y ofensivas legítimas” debido a que en la actualidad no se “ha logrado concretar un cese al fuego con el gobierno nacional”.

Además, las disidencias le solicitaron a Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, para que se agilicen las gestiones para instalar pronto la mesa de diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro.

En una dura carta de la Procuraduría al ministro de Defensa Iván Velásquez; al director de la Policía Nacional, general William Salamanca y al comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernan Giraldo, el Ministerio Público hizo un llamado para que se tomen acciones contundentes para frenar la ola de violencia que ha azotado en las últimas horas al departamento del Cauca.

La entidad de control, encabezada por la procuradora Margarita Cabello, se refirió al consejo de seguridad que se realiza este lunes en esa zona del país, y que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro en la mañana de este domingo 13 de agosto, un día después del ataque a bala en Morales, Cauca, en el que murieron tres policías y el atentado con un explosivo en el que falleció un uniformado en Timba.

La Procuraduría señaló que las acciones no deben quedarse solo en realizar consejos de seguridad. "Sabemos que ya se han desarrollado algunos consejos de seguridad extraordinarios en el territorio y que en el día de mañana está programado uno con la presencia del señor Presidente de la República. No obstante, las acciones de la fuerza pública no deben quedarse solo en anuncios en el marco de consejos de seguridad, se debe materializar en mayor presencia de fuerza pública y en una estrategia con un abordaje integral que permita retomar el control del departamento del Cauca y garantice los derechos humanos d de la población", se lee en la carta.

Así mismo, el Ministerio Público sostuvo que las acciones de las disidencias de las Farc "lejos de demostrar voluntad de paz por parte de este grupo armado organizado, generan zozobra en la población civil y minan la confianza en la institucionalidad".

Ante esto, la Procuraduría hizo varios requerimientos al ministro de Defensa, el general Salamanca y el comandante de las Fuerzas Militares para que entreguen el plan de atención a las familias de uniformados asesinados por las disidencias; un plan de intervención de las FF. MM. en el departamento discriminando: "número de efectivos, capacidades que serán enviadas para reforzar el pie de fuerza y operaciones ofensivas que se pretendan desarrolla", se lee.

Al respecto, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, dijo en la emisora ‘Blu Radio’ que los últimos hechos criminales habrían sido cometidos por la columna ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco, pues se tiene reporte de que esta estructura hace presencial en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales.

“Hasta el momento no hay cese”: Disidencias defienden sus ataques

Sostuvo que espera que se le dé celeridad a los diálogos de paz y que este grupo ilegal muestre con hechos su voluntad de negociación con el Gobierno, pues para los caucanos “lo más importante es la paz”.

“Esperamos que se le de celeridad a los diálogos, pero tiene que ser un proceso donde haya manifestaciones con hechos de paz, porque no podemos entender cómo se habla de paz, pero a la vez estamos hablando de estos atentados que no solo ponen en riesgo a la población de la fuera publica, sino la civil”, señaló.

Indicó Larrahondo que aunque considera que la salida debe ser la del diálogo, la fuerza pública “debe adelantar lo que le corresponde” y destacó la necesidad de mayor inversión social para el departamento.

“(…) Hay que trabajar muchísimo más en la presencia integral del Estado en el territorio. Es muy difícil salir de esto por la vía de la confrontación, la fuerza pública debe adelantar lo que le corresponde. Claro, también necesitamos inversión social para atender los problemas estructurales que vive el departamento, pero la salida sí tiene que ser la del diálogo”, expresó en ‘Blu Radio’.

Por medio de una carta, firmada por el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, como presidente de la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores del país expresaron su preocupación por la falta de acciones por parte del Gobierno Nacional en contra de las organizaciones criminales.

La fuerza pública debe adelantar lo que le corresponde: gobernador de Cauca

“Con enorme desasosiego los Gobernadores de Colombia alzamos -nuevamente- nuestras voces para expresar que, a pesar de nuestros esfuerzos, sentimos cada vez más agotados los canales de comunicación con el Gobierno Nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones. Lo anterior es fundamental para tomar decisiones efectivas que permitan frenar el accionar de las organizaciones criminales que se han fortalecido en los territorios al amparo de las improvisaciones y vacíos de la Paz Total”, se lee en la primera parte de la misiva.

Los gobernadores en la carta enumeran algunos de las acciones violentas que han cometido los grupos armados ilegales en los últimos meses, como bloqueos, intimidación, amenazas y ataques a la población civil, así como los asesinatos de uniformados de la Policía y Fuerzas Militares.

“Ante este crudo panorama, ¿cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podremos seguir hablando de paz?”, se lee en otra parte del escrito de los gobernadores.

No dimos un solo peso para la campaña de Petro: esposa de ‘Sobrino’

Los miembros de la Federación aseguran que ven con “desesperanza la actitud del Gobierno Nacional de hacer oídos sordos”. Añaden que han hecho llamados al Gobierno y que tienen la voluntad de articulación pero que como respuesta solo han tenido “una actitud de desconocimiento a las autoridades territoriales y locales y al rol de voceros institucionales legítimamente elegidos por el pueblo”.

Por último, les reiteraron el llamado al presidente Gustavo Petro y a sus ministros “para corregir los errores en el diseño e implementación de la Paz Total y evitar que siga siendo aprovechada por los grupos ilegales como una estrategia para aumentar en todas sus facetas su capacidad de daño y destrucción”.