“Este tipo de tragedias te transforman”: Diego Guauque sobre el cáncer

“Es como entrar a un camino totalmente desconocido, oscuro, y creo que todos los días voy aprendiendo. Me he vuelto una especie de moralista con mis amigos y (les digo): ‘Hermano, ya deja de estar rumbeando tanto y consíguete (a alguien). Mire lo que me está pasando y aprenda de otros por si el día de mañana le llega a ocurrir una cosa similar no lo golpee tan fuerte”, contó.