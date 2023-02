Periodista Diego Guauque contó cómo fue su primer día de quimioterapia

“Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia, al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande pero manejable, sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, dijo desde la clínica.

Asimismo, confesó que se siente triste por ver cómo ha cambiado su vida tras el diagnóstico.

“Siento clarísimo donde tengo el sarcoma porque me hacía fuerte, lo estoy manejando con unas pastillas, sobre todo para poder dormir para que me tranquilice. Hoy tengo el servicio de cuidados paliativos y decidí aprovecharlo, me vine para la clínica y aquí me aplican otra vez suero, otros medicamentos para el dolor, no ha sido fácil, me da tristeza, mi vida cambió de un momento a otro, pero bueno, son pruebas que hay que sacarlas adelante con verraquera, si el sarcoma está así es porque la quimio lo está atacando, nadie dijo que iba a ser fácil y así estoy para dar la pelea”, sostuvo.