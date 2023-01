Envían mensajes de solidaridad a Diego Guauque tras su estado de salud

“A principio de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues la verdad fue muy sorpresivo para mí, yo estaba muy bien de salud”, dijo el periodista.

Según Guauque, aunque la intervención quirúrgica fue exitosa, los médicos no pudieron extraer todo el sarcoma. “Vamos bien. La operación, pues bueno... me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron, sacaron un buen trozo, pero no todo como estaba pronosticado porque está pegado a tres órganos, pero con lo que sacaron se va a saber nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar”, manifestó.

Ante la situación un sinnúmero de seguidores, compañeros de trabajo y allegados, han enviado mensaje de solidaridad para apoyarlo en medio de esta etapa de dificultad.