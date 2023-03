“Es una liberación”: el mensaje de Diego Guauque tras raparse

El pasado 13 de febrero Guauque contó que ya había iniciado su tratamiento con quimioterapias para vencer el sarcoma abdominal que le fue diagnosticado en enero.

“Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia, al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande pero manejable, sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, dijo desde la clínica.