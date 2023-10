Desde el Congreso cuestionan postura de Supersalud en lío de Sanitas

"Beltrán parece no entender cómo funciona el sistema de salud. Las EPS no pueden utilizar recursos de la UPC para pagar atenciones no PBS; solo pueden hacerlo con 'presupuestos máximos'. Si el Gobierno gira tarde o no gira estos recursos o sus ajustes, ¿cómo puede pagar Sanitas?", trinó el parlamentario.

Esto luego de que la Supersalud hubiera advertido que "la EPS Sanitas debe garantizar continuidad en la dispensación de medicamentos a usuarios".