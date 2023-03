Denuncian a Mindefensa y al general Sanabria por caso de policías en Caquetá

“La falta de operaciones en contra del Clan del Golfo están afectando la seguridad de Colombia; una falta de operaciones que se basó en un decreto que dijo el director de la Policía que existía y que hoy ya no existe”, señaló el congresista.

A lo cual agregó: “Con derecho de petición en la mano, hemos solicitado el decreto en el que se dice que no debe haber operaciones en contra del Clan del Golfo y no nos han entregado ese decreto, nos responden que no existe”.