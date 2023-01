Defensoría revela prueba de supervivencia de sargento secuestrado en Cauca

De acuerdo con el ente, el uniformado estaría secuestrado por el grupo residual Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc

En el material audiovisual, se ve a Chichanoi sentado en una silla dentro de un campamento acompañado por varios hombres armados.

"Hasta el momento, se me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Me encuentro bien y me dieron mis medicamentos”, indicó el sargento.

El uniformado también envió un mensaje a su familia asegurando que está bien de salud y que muy pronto regresará con ellos.

“Les agradezco por estar allí y gracias por su apoyo”, finaliza.