Implementación de sustitución voluntaria de cultivos continúa rezagada

Agregó por ejemplo que en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en la ejecución de proyectos productivos de ciclo largo, solamente se registra un avance del 2% de un total que involucra a alrededor de 100.000 familias en todo el país.

Esto, planteó, demanda sumar esfuerzos para reactivar la puesta en funcionamiento de los componentes rezagados luego de siete años de haber sido implementado el Acuerdo.

"Deben ser priorizadas aquellas regiones que registran las mayores afectaciones a derechos asociadas a la siembra y comercialización de cultivos ilícitos, como es el caso de los departamentos de Cauca, Putumayo y Norte de Santander, que a su vez registran los menores niveles de avance en la implementación de líneas productivas", dijo el funcionario.

Así mismo, este informe también señala que los programas de sustitución de cultivos ilícitos han venido teniendo un actor en contra que impide su adecuada implementación: los grupos armados ilegales. La presencia de las estructuras al margen de la ley, su injerencia indebida, su capacidad de intimidación en los territorios, más la ausencia del Estado, han hecho que las cifras previstas como avance resulten deficitarias.

Y advirtió que la paz total no debe afectar el acuerdo: "Ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados, antes que desistir de su actividad ilegal, ponen palos en la rueda e impiden que lo previsto en el Acuerdo se pueda concretar. Esta propuesta de paz total del Gobierno Nacional no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto”.