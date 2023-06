Defensor del Pueblo dice que democracia está amenazada por grupos armados

"El enemigo no está en las autoridades ni en las entidades del Estado, no está en la institucionalidad, no lo busquen por ahí que no está, no perdamos el tiempo. Estamos en un momento de país que necesitamos buscar el enemigo que está en otro lado y unirnos todos para entregar la tranquilidad" enfatizó.

Finalmente, se refirió a la necesidad inminente de mayor presencia de la institucionalidad en el territorio, que es donde se puede evidenciar de primera mano las problemáticas de violencia y las alertas de seguridad a la democracia, representatividad social y de participación política en la próxima contienda electoral.

Los comicios regionales serán el 29 de octubre, en los que se elegirán los representantes regionales para Alcaldías, Gobernaciones, Concejos Municipales y Asambleas Departamentales.