Escándalo: sectores piden renuncia de Gustavo Petro; otros lo siguen rodeando

No para la tormenta política en el país por cuenta de las escandalosas revelaciones que comunicó el fiscal Mario Burgos tras declaraciones de Nicolás Petro y todo el entramado de algunos "dineros sucios" que entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro, según reconoció el propio exdiputado y que fue expuesto por la Fiscalía en la audiencia del jueves 3 de agosto.

Una vez se supo que parte del dinero que habría recibido Nicolás Petro de dudoso origen entró a la campaña de su padre, como lo confesó ante el ente acusador, distintos sectores políticos reacciones y advirtieron que tambalea la institucionalidad y la gobernabilidad en el país, por lo que piden que el mandatario enfrene un juicio y, si es el caso, dé un paso al costado. Otros siguen rodeando al jefe de Estado y aseguraron que todo se trata de un intento para "enlodarlo".

Lea también: “No he participado en entramados de corrupción”: Máximo Noriega

Algunos exministros, expresidentes, senadores, empresarios y otras figuras alertaron que está en peligro la institucionalidad y gobernabilidad en el país. El exmandatario Andrés Pastrana habló sobre la "responsabilidad penal" que podría recaer sobre el presidente de la República.

"La responsabilidad penal de los dineros recibidos por Nicolás Petro recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y hoy presidente Gustavo Petro, quien debe enfrentar ya mismo lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato", trinó Pastrana.

Sin embargo, hay otros que siguen respaldando al jefe de Estado como Ernesto Samper, quien también enfrentó un lío judicial en el "Proceso 8000". Incluso, en diálogo con La W, el exmandatario recordó el caso en su contra.

Por si le interesa: Presidente Petro designa al conjuez Mauricio Pava para su defensa

"Esta película se parece sí y no, se parece en el sentido de que tanto el presidente Petro como yo somos inocentes ante los hechos que se han presentado. A pesar de que yo durante muchos años señalé que no tenía conocimiento de los hechos que se me acusaba tuvimos que esperar varios años hasta que la Corte Suprema encontró que en el caso de mi campaña los administradores de la campaña se habían tomado para sí los dineros”, sostuvo a esa emisora.

Así mismo aseveró que cree en la inocencia del presidente Petro: "creo que una persona que durante muchos años ha estado destapando y denunciando actos de corrupción seguramente no tuvo ningún conocimiento directo de estas circunstancias de la campaña”.

De la oposición también hubo pronunciamientos. El senador de Cambio Radical David Luna dijo el jueves que "la confesión de Nicolás Petro es gravísima al poner en serias dudas la legitimidad del gobierno del presidente Gustavo Petro".

Y añadió: "Repetir la historia del proceso 8.000 no puede congelar el país, motivo por el que le pido estricta celeridad a nuestra justicia para que determine la responsabilidad del señor Presidente".

Para María José Pizarro, todo este escándalo es un intento para "enlodar" al presidente Petro. "Si nuestro proyecto político no fue sepultado por balas o genocidios, no lo hará el caso de Nicolás Petro a pesar de su actuar, que NO representa los valores colectivos de un proyecto político de generaciones, por más que se pretenda enlodar al presidente", sostuvo.

Por su parte, el exministro del Interior Alfonso Prada, quien fue mencionado por la Fiscalía en el proceso que se lleva en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, reiteró en su cuenta de Twitter que siempre actuó pegado a la ley.

"Aquí les dejo mi declaración del 6 de marzo de 2023 como ministro y portavoz. Y cómo lo señalé en ese momento, siempre actuamos apegados a la ley y con total transparencia y respeto por el país, el Presidente y las instituciones", trinó al citar un artículo de prensa del 7 de marzo pasado.

Vale mencionar que en su momento en el programa radial de la Presidencia, el entonces ministro aseveró: "Yo conocí a Nicolás en la campaña del presidente Petro, yo era jefe de debate. Nicolás era uno de los coordinadores en el departamento del Atlántico. Él trabajó allá. Me acompañó a distintas reuniones, lo conocí desplegando su actividad política. Hasta hoy mi relación ha sido en ese nivel. El año pasado me reuní dos veces con él".

En el sector de la economía también hubo reacciones y uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien hizo un llamado a la calma y a respetar las instituciones.

"Hoy más que nunca tenemos que rodearnos de la institucionalidad, las leyes, la democracia y la constitución, que justamente fueron creadas para para guiarnos en las situaciones complejas La serenidad, la firmeza y la seriedad deben guiar nuestro comportamiento en estos momentos", trinó Mac Master.

Frente a la estabilidad de los mercados, el presidente de la Andi aseveró que estos “dependen de tener entornos sernos para poder actuar, esperamos que esto no nos generan costos importantes en la economía de aquí en adelante”.