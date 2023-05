¿Cuánto dinero debe tener en la cuenta para la aprobación de visa a EE. UU.?

Y aunque es un objetivo ambicioso tal vez tome tiempo convertirlo en realidad, por ahora se debe agendar una cita en la embajada de los Estados Unidos para comenzar el trámite de solitud de visa a la que se deben cumplir con ciertos requisitos para que no sea negada.

Uno de esos requisitos es el respaldo económico con el que se le demuestra a las autoridades migratorias de Estados Unidos que usted tiene el suficiente dinero como para costear todo su viaje, sin embargo, no se alarme si considera que por esto le negarán el visado para entrar al país.

Muchos piensan que la negativa de la visa se da por la revisión exhaustiva que hace la embajada, aunque no es tan minuciosa como se cree. Por supuesto que es mejor tener un respaldo económico para tener mayor posibilidad de obtener la visa, aunque esto no es una regla rígida que le asegura que le aprueben o no este documento.