Cualquier acción hubiera terminado en tragedia: mindefensa sobre Caquetá

"Es muy fácil decir cosas desde Bogotá, cuando no se ve en la magnitud de lo que significaba la presencia de miles de campesinos. Cualquier acción hubiera provocado más tragedia, más muertes. Lamentamos las dos muertes. Pero no se le puede reclamar al Ejército por no intervenir, porque la única opción era disparar", advirtió el funcionario.

Velásquez indicó además que fue el propio comandante del Ejército en la zona el que decidió en su momento no intervenir con el fin de evitar un mayor derramamiento de sangre.

"Ellos (los militares) están preparados para usar las armas, eso hubiera sido una batalla campal", dijo.