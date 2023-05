Crimen del fiscal Pecci: ¿quién dio la orden?

El hombre en mención, posteriormente, fue capturado en Brasil por otros procesos que se adelantaban en su contra.

“Creo que no viene por ese lado, tenemos entendido que no viene por ese lado. Uno de los hermanos fue preso en el Brasil y deportado hacia Paraguay; el abogado de Insfrán también dice que Marcelo no estaba metido en la investigación. Yo creo que uno de los cerebros esta acá en Paraguay, pero esto es una red”, señaló la mamá del fiscal, Maricel Albertini.

Sebastian Acha, abogado y amigo cercano de la familia Pecci, explicó en los últimos días que aún se desconocen los motivos por los cuales asesinaron al funcionario; sin embargo, reveló que el cerebro del crimen trasnacional está en Paraguay.

“En Paraguay está el patrón que ordenó el crimen y envió el dinero para pagarlo”, dijo Acha en diálogo con el rotativo ABC. Además, explicó que esta persona no necesariamente es de nacionalidad guaraní.