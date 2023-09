Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying sí puede ser un delito

Con la decisión no solo se confirma el fallo condenatorio impartido por el Tribunal Superior de Pereira, sino que además la Corte Suprema de Justicia aclaró que si bien “pueden existir comportamientos de acoso juvenil que, ciertamente, no sean delitos, esa realidad, per se, no excluye que algún hecho en ese contexto sí lo sea”.

El alto tribunal enfatizó que “para dilucidar el asunto lo determinante es examinar si se estructura una conducta típica, antijurídica y culpable como lo señala el artículo 9º del Código Penal”.