Este año han muerto 39 niños wayuu por desnutrición: Corte Constitucional

A su vez, el líder indígena guajiro, Javier Rojas Uriana, señaló que "esta situación es de un exterminio físico y cultural silencioso" y reportó la muerte de 13 menores de edad en las últimas semanas.

"Las pilas públicas de agua no son la solución a la problemática de suministro de agua en el territorio. No se puede llamar solución a un negocio particular que beneficia a unas cuantas personas y que no tiene cobertura universal", añadió.