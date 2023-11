Corte Constitucional tumba decreto de Petro sobre el PAE en La Guajira

Para ello, Petro había anunciado en su momento que de la adición presupuestal se habían destinado $27 mil millones para garantizar la operación del PAE en La Guajira durante todo el calendario académico, con el cual se beneficiarían, supuestamente, 600 mil estudiantes en el país, de los cuales 260 mil eran de La Guajira.

No obstante, el alto tribunal explicó en su fallo que "en la medida en que no toda la población está escolarizada, el Gobierno nacional deberá adoptar otras estrategias adicionales de provisión de alimentos que no dependan de manera exclusiva de la escolarización".