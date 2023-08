Contraloría abrió proceso contra exdirector y director de UNGRD por Mocoa

Desde la Contraloría anunciaron que la UNGRD no ha cumplido con las obras y no estaría respondiendo a los llamados de la entidad para conocer los detalles del proceso de reconstrucción y los recursos.

“Estos funcionarios se han creído con privilegios institucionales al no responder. No responden, no atienden llamados, no dejan monitorear el avance de las obras y hoy tampoco están acá en esta reunión”, explicó Carlos Mario Zuluaga en medio de una mesa instalada con veedores de la región y otras autoridades.