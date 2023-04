Más de 240 mil niños de las poblaciones más vulnerables no reciben el PAE

Tras un seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Contraloría General de la República detectó que alrededor de 240.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, estudiantes de colegios públicos no están recibiendo las raciones nutricionales en todo el país.

De acuerdo con el órgano de control, una de las situaciones más preocupantes se encuentra en la ETC Magdalena, que inició atención con el contrato de la vigencia 2022 y suspendió operación desde el 21 de marzo, pese a tener asignados para la operación de este año $ 18.992.181.60.

"Vale recordar que durante el período anterior reportó inicio para el PAE mayoritario sólo hasta el 3 de octubre, disponiendo de más de 32 mil millones de pesos. Actualmente son 138.621 mil niños del departamento los que se están viendo nuevamente se ven afectados", indicó la Contraloría

Por otro lado, la Contraloría mostró su preocupación por la ETC Guajira donde continúan sin atención 23.410 estudiantes de comunidades indígenas.

Además, la CGR verificó que 2 ETC (Yopal y Buenaventura) luego de 3 meses de calendario escolar no han iniciado con la entrega de alimentación escolar afectando a 60.648 niños, teniendo recursos asignados por más de $ 18.000 millones según Resolución No. 359 diciembre 7 de 2022.

Renglón seguido, la ETC de Yopal inició calendario escolar el pasado 23 de enero y al corte de este boletín continua sin la prestación del servicio de alimentación escolar, afectando a 15.648 estudiantes.

"En el caso de la ETC Buenaventura, durante una visita realizada por parte del equipo de seguimiento de la CGR al PAE se encontró que alrededor de 45.000 estudiantes mayoritariamente afrocolombianos (70%) de esta Entidad Territorial Certificada (ETC) siguen sin recibir la primera ración en lo que va del año. Esta situación también afecta a la población indígena de dicho territorio, ya que son más de 900 estudiantes que aún no reciben alimentación escolar", se lee en el informe.