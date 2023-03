Colombia es el segundo país del mundo donde es más barato tener carro

De acuerdo con el estudio de Compare The Market, los tres países donde es más caro tener carro son europeos. Dinamarca tiene el primer puesto, el análisis arrojó que en este país los automovilistas gastan en promedio US$ 2.892 al año. Es decir, más de 14 millones de pesos colombianos.

En el segundo lugar se ubica Alemania, que tiene la tercera depreciación más alta del listado (US$ 1.662) y los segundos mayores costos de revisión (US$ 236). Sin embargo, en los peajes sus conductores pagan apenas US$ 41 anuales en promedio.

Finalmente, la tercera posición fue para Finlandia, pues en este país es muy caro el mantenimiento de los carros, quedando esa tasa como la tercera mayor del estudio con US$ 2.143 anuales.

Este es el índice de países más caros para tener carro, según el estudio de Compare The Market, con su respectivo puntaje: