Es impunidad plena: Claudia López rechaza proyecto carcelario de Minjusticia

En últimas, la mandataria distrital señaló que el ministro no piensa en la ciudadanía y su seguridad, por lo que tildó su proyecto como populismo de impunidad.

“Esto no es fetichismos, aquí lo que hay es populismo de impunidad, esto es la feria de la impunidad. El Estado le va a decir a los jóvenes de Colombia, a las mujeres y a la clase media, etc, que si los roban no importa. Yo soy servidora pública de un Estado social de derecho y que no me vengan a decir que no hay justicia social”, aseveró.