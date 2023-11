“Duele y da mucha rabia”: Claudia Bahamón tras presenciar violento robo

Bahamón sostuvo que se niega a aceptar la idea de que “la violencia es algo común y aceptable en nuestra sociedad”

“‘Normallllll’, ‘es que para qué salen con esos relojes’, ‘la gente es bruta como si no supieran…’ es igual que cuando le echamos la culpa la violación o acoso sexual porque ‘para qué se puso una minifalda si sabe que es exponerse a eso’. ¡No, no, no! Debemos dejar de normalizar situaciones de violencia y trabajar para construir una sociedad en la que la violencia sea rechazada y las víctimas sean escuchadas y apoyadas de manera adecuada”, concluyó.