Corte cita a Piedad Córdoba para rendir versión por la Farcpolítica

La Corte Suprema de Justicia citó a la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, por su presunta participación en la llamada ‘farcpolítica’.

La magistrada Cristina Lombana, quien tiene las riendas de la investigación, comunicó que la diligencia está pactada a realizarse el 28 de julio.

Esta nueva etapa del proceso se da dos meses después de que la Corte rechazara una recusación que presentó la abogada Ximena Castilla en contra de Lombana, alegando que no contaba con las garantías de imparcialidad.

Castilla argumentó además que la Corte no tiene competencia para adelantar procesos por hechos ocurridos posterior a la destitución de Córdoba en 2010. No obstante, la Corte estuvo en desacuerdo y señaló que Lombana sí tiene competencia, puesto que, aunque la acusada es senadora desde el 20 de julio de 2022, forma parte de la labor de la magistrada determinar si hay indicios que permitan indicar que se cometió un delito o no.

Durante las labores de investigación de la magistrada Lombana, esta solicitó las declaraciones de Andrés Vásquez, exasesor de Córdoba, quien habría revelado que la senadora se hacía llamar alias ‘Teodora’ cuando formaba parte de las extintas Farc y que, bajo ese mismo alias había retrasado la posibilidad de liberación Ingrid Betancourt, cuando estuvo secuestrada.

Del mismo modo, la magistrada solicitó la declaración de Cliver Antonio Alcalá Cordones, general venezolano general retirado. Según Lombana, el vínculo del retirado general con Piedad Córdoba se daría por los recursos que este manejaba de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, dinero que la dirigente política habría obtenido para diferentes fines en Colombia.