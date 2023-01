‘Choco’ celebró nuevamente el cumpleaños de su perro en la calle

“La calidad de vida ha mejorado, vivo en un apartamento, gracias a Dios. Antes vivía en una habitación, estoy en un taller de mecánica ayudando y me hago lo del día, no tengo profesión. Cuando las personas se acuerdan de uno me mandan mercado. Lo del taller me ayuda con el arriendo”, dijo a ‘El Tiempo’.

En 2022 tenía dos mascotas: ‘Shaggy’ y ‘La nena’. Ahora también lo acompaña ‘Lupe’, que también estuvo presente en la más reciente celebración de cumpleaños del primero.

“Lupe me la encontré cuando que fui entregar una camiseta, me la llevé. Celebré el cumpleaños de Shaggy en cuadra play, no tenía plata para comprarle algo a Shaggy, un amigo se ofreció para regalarme la torta”, sostuvo José Luis Matos.