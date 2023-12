Mindefensa cuestiona mantener cese al fuego con disidencias si no hay diálogo

En el marco del primer día de Expodefensa 2023, el ministro de Defensa Iván Velásquez se refirió a varias acciones frente a las disidencias de las Farc de 'Iván Mordisco', una de ellas el cese al fuego que está vigente con ese grupo armado ilegal.

Sobre este punto, el jefe de la cartera de Defensa puso en duda prorrograr el cese al fuego con las disidencias si no hay diálogo, pues la mesa se levantó en su momento y, por ahora, no se ha reanudado.

Lea también: Salida del Ejército de El Plateado ya se había discutido: mindefensa

"Se tiene que hacer una evaluación y una decisión porque la prórroga no es automática", aclaró el ministro.

Y recordó que ha habido varios acontecimientos en torno a ese diálogo con el grupo armado ilegal, entre esos el caso de El Plateado, Cauca. " Aquí estamos frente a un hecho. Y es que esa organización (disidencias) instrumentalizó a las comunidades de las veredas de El Plateado, que no fue del casco urbano del Plateado, sino de otras veredas de ese corregimiento, para sacar a los soldados de allí. Luego dijo que iba a consultas y entonces se levantó de la mesa de diálogo pero con la afirmación que en todo caso el cese tenía que mantenerse", manifestó el ministro Velásquez.

Le puede interesar: “Nuestra delegación exige liberación de todos los secuestrados”: Otty Patiño

Para él, mantener un cese no tiene sentido si no hay un diálogo activo: "ya llevamos un mes, creo que ya cumplimos un mes y todavía no se reanuda el diálogo con la organización. En esas condiciones el cese no tiene ninguna finalidad. ¿Para qué un Cese sin diálogo? Porque aquí el asunto no es que el Ejército esté reclamando una suspensión de acciones en su contra. Por el contrario, el Ejército está, las fuerzas militares, con toda la disposición, con toda la voluntad de actuar como le corresponde—cumpliendo los mandatos constitucionales— en los espacios y de acuerdo con la normativa vigente en el momento en que corresponde, es que actúa", enfatizó.