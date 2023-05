“Se resolverá el impase”: UNP sobre retiro de seguridad a Cecilia López

En adición, indicó que informará de manera oportuna a la exministra López sobre la nueva situación recomendada por el Cerrem.

Este lunes, 15 de mayo, la exministra de Agricultura, Cecilia López, radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional de Protección en rechazo de lo sucedido.

El hecho tomó por sorpresa a López quien, en el recurso radicado ante el Ministerio, enfatizó que a pesar de que el Gobierno nacional tenga conocimiento del riesgo de seguridad, este decidió finalizar con la medida.

“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo circunstancia que no me fue informada”, señala la exjefe de cartera.