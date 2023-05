“He recibido advertencias de que me vaya del país”: exministra Cecilia López

En diálogo con Semana la exfuncionaria reveló que, “en los últimos dos días he recibido dos advertencias de que me vaya del país. No logro entender por qué”.

López también aseguró que, “me dijeron que mi seguridad está en riesgo grave. A tal punto de que me recomiendan que debo irme del país”.

Las amenazas contra la exministra de Agricultura se dan tras conocerse en los últimos días que tras su regreso al país ya no tenía acceso a su esquema de seguridad. Razón por la que denunció el hecho a través de una carta en la que es enfática en decir: “Los hago a ustedes, Ministerio de Agricultura y UNP, responsables de cualquier hecho que atente contra mi persona”.